Polizei stoppt mehrere betrunkene Fahrer von E-Scootern

Halle/MZ - Im Stadtgebiet sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Fahrer von E-Scootern kontrolliert worden, welche unter Alkoholeinwirkung standen. In in der Liebenauer Straße wurde ein Mann mit 1,52 Promille gestoppt, in der Bernburger Straße ein 22-Jähriger mit 1,27 Promille und in der Reilstraße ein 31-Jähriger mit 2,27 Promille. Alle drei Personen müssen mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.