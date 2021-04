Halle (Saale) - In Halle sind in der Nacht zwei Männer bei dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, hörten Bewohner des Hauses gegen 2.10 Uhr in der Nacht Geräusche aus dem Keller und riefen die Polizei. Als diese eintraf, waren die zwei Einbrecher (30 und 31 Jahre alt) noch im Keller. die beiden Hallenser wurden vorläufig festgenommen. (mz/dpa)