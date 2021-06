Polizei schnappt gesuchten Dieb am Hauptbahnhof Halle mit Drogen

Halle (Saale) - Am Samstagmorgen haben Bundespolizisten gegen 07.00 Uhr einen 27-Jährigen am Hauptbahnhofes Halle kontrolliert. Laut den Beamten stellte sich dabei heraus, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Halle wegen eines aktuellen Wohnsitzes gesucht wurde. Außerdem wurde er am 27. Oktober 2020 vom Amtsgericht Halle wegen Hehlerei und Diebstahls zu einer Geldstrafe zu 1.500 Euro oder Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen verurteilt.

Doch der Mann zahlte weder die geforderte Geldstrafe, noch trat er die Strafe an. Deshalb stellte die Staatsanwaltschaft Halle am 25. Mai 2021 einen Haftbefehl aus. Der Mann wurde am Hauptbahnhof von den Beamten festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Bei der sich anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten 3,1 Gramm vermutlich Marihuana und 0,6 Gramm Crystal Meth, welche von den Polizisten sichergestellt wurden.

Nach Absprache mit der zuständigen Landespolizei wurde der gesuchte Mann an die Behörde übergeben und der Gesuchte in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Ebenso wurde die Staatsanwaltschaft Halle über den Verbleib des Gesuchten informiert. Der 27-Jährige erhielt eine weitere Strafanzeige wegen des unerlaubtem Besitzes von Betäubungsmittel. (mz)