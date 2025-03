Die Polizei ist wegen einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern zum "Anhalter Platz" in Halle gerufen worden. Ein Beamter wurde dort attackiert.

Prügelei auf "Anhalter Platz" in Halle - 26-Jähriger wird mit Pfefferspray überwältigt

Zwei sich prügelnde Männer mussten von der Polizei in Halle getrennt werden.

Halle (Saale). - Ein 24-Jähriger und ein 26-Jähriger haben sich am Dienstagnachmittag, 11. März, am "Anhalter Platz" in Halle geprügelt. Dabei setzten die beiden laut Polizei auch Gegenstände ein.

Beide Kontrahenten konnten durch Polizeibeamte vor Ort gestellt werden. Bis auf blaue Flecken waren beide unverletzt.

Beim Eintreffen der Polizei schlug der 26-Jährige jedoch auch in Richtung eines Polizisten. Er konnte mithilfe von Pfefferspray überwältigt werden, heißt es dazu weiter in der Mitteilung der Polizei.

Die Gegenstände wurden sicher gestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.