Seit dem 16. August 2025 wird ein Jugendlicher aus Halle vermisst. Er wurde zuletzt in der Voßstraße gesehen. Wer weiß, wo sich Noah H. aufhält?

Seit über zwei Wochen vermisst! Wer hat Noah H. aus Halle gesehen? (Foto im Text)

Polizei in Halle sucht nach einem vermissten Jugendlichen.

Halle (Saale). - Seit dem 16. August wird in Halle der Jugendliche Noah H. vermisst, teilt die Polizei mit. Er wurde zuletzt in der Voßstraße in Halle gesehen.

So wird Noah H. beschrieben:

zirka 1,60 bis 1,70 Meter groß

scheinbares Alter 14 Jahre

schlanke Gestalt

krauses schwarzes Haar

In Halle sucht die Polizei derzeit nach Noah H. (Foto: Polizei)

Bekleidet ist der Jugendliche mit einer schwarzen Jogginghose. Zudem trägt er eine schwarze Brille mit pinkfarbenem Brillenband.

Hinweise zum Aufenthalt des Jugendlichen nimmt die Polizei Halle unter der Telefonnummer 0345/224 2000 entgegen.