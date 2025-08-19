Ein Jugendlicher ist in Halle auf dem Fußweg mit einem Fremden zusammengestoßen. Kurz darauf spürte der 14-Jährige einen Schmerz an der Hüfte.

Halle (Saale). - Am frühen Dienstagmorgen ist ein 14-Jähriger in der Merseburger Straße in Halle verletzt worden, teilt die Polizei mit.

Demnach sei der Jugendliche auf dem Fußweg mit einem unbekannten Mann zusammengestoßen. Anschließend habe der 14-Jährige einen stechenden Schmerz verspürt und eine kleine Wunde an der Hüfte bemerkt.

Er sei dann nur nahegelegenen Tankstelle gelaufen, um Hilfe zu suchen. Der unbekannte Mann sei ihm bis dahin gefolgt, flüchtete dann jedoch, so die Polizei weiter.

Der Jugendliche sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Unbekannte von der Polizei nicht gefasst werden.