Polizei in Halle schnappt Supermarkt-Einbrecher gleich zweimal in einer Nacht

Ein Einbrecher-Trio beziehungsweise Duo ist in der Nacht gleich doppelt von der Polizei geschnappt worden. Die Männer hatten es auf zwei Einkaufsmärkte in Halle abgesehen und sitzen nun in Haft.

Halle (Saale)/DUR/mad - Einbrecher haben die Polizei in Halle am späten Montagabend gleich mehrfach beschäftigt. Gegen 22.20 Uhr meldeten Zeugen einen Einbruch in einen Einkaufsmarkt in der Krausenstraße. Dort hatten sich drei Personen Zutritt zun den Räumen des Marktes verschafft, so eine Sprecherein der Polizei in Halle am Dienstagmorgen.

Das Trio - ein 15-Jähriger, ein 21-Jähriger und angetrunkener 20-Jähriger - konnte mitsamt der Beute noch in Tatortnähe gestellt werden. Dabei wurde auch das Diebesgut, Tabakwaren, alkoholische Getränke und ein Fernsehgerät sichergestellt. Das Trio wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Doch wenig später trafen die Beamten erneut auf die Täter. Zwei der drei Männer (20, 21) waren 0.10 Uhr in einen Einkausfsmart in der Dieselstraße eingedrungen und hatten dort erneut Alkohol gestohlen. Auch hier waren sie von Zeugen bemerkt und gemeldet worden. Die beiden polizeibekannten Männer wurden vorläufig festgenommen. sie verbrachten die Nacht nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in Haft. Über das weitere Vorgehen entscheidet die Staatsanwaltschaft im Laufe des Dienstags.