Leiche im Eselsbrunnen in Halle entdeckt

Leiche in Halle entdeckt: Im Eselsbrunnen am Alten Markt der Saalestadt ist eine Leiche entdeckt worden.

Halle (Saale) - Im Stadtzentrum von Halle ist am Sonntagmorgen die Leiche eines Mannes gefunden worden. Der Leichnam wurde gegen 5.30 Uhr im Eselsbrunnen am Alten Markt aufgefunden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Eselsbrunnen am Alten Markt gehört zu den Wahrzeichen der Stadt Halle. Am Sonntag ist hier eine Leiche entdeckt worden. Foto: Lutz Winkler/Archiv

Wie der Mann zu Tode kam, ist bisher unklar. Erste Hinweise auf die Identität des Toten liegen vor, seien jedoch noch nicht abschließend geklärt, heißt es. Ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache wurde eingeleitet.