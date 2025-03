Ein Pärchen ist auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Trothaer Straße in Halle mit einem Schlagstock angegriffen und rassistisch beleidigt worden.

Rassistischer Angriff am helllichten Tag in Halle: Schlagstock-Attacke auf Pärchen vor Supermarkt

Festnahme in Trotha

In Halle ist es am Montag zu einem rassistischen Übergriff gekommen: Ein Mann wurde zudem mit einem Schlagstock attackiert.

Halle (Saale). – Zu einem rassistischen Angriff ist es am Montagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in der Trothaer Straße in Halle gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach verließ ein Pärchen gegen 14 Uhr den Supermarkt, als dem Mann und der Frau vier Menschen entgegenkamen, die sie plötzlich rassistisch beleidigten. In der Folge seien außerdem der Hitlergruß gezeigt und fremdenfeindliche Parolen gebrüllt worden, heißt es.

Nach rassistischem Angriff in Halle: Attacke mit Schlagstock

Ein heftiger Streit sei so eskaliert, dass einer der Angreifer einen Schlagstock gezogen und versucht habe, mit ihm auf den Mann einzuschlagen. Als sich die Einsatzkräfte der Polizei näherten, seien die Angreifer geflüchtet.

Drei von ihnen konnten von den Beamten gestellt werden. Einer wurde außerdem vorläufig festgenommen.