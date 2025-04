Halle (Saale). - Die Polizei bittet um Mithilfe: Vermisst wird Diara D. Sie wurde zuletzt am 23. April in der Wolfsburger Straße in Halle gesehen.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

circa 1,65 Meter groß

dünne Gestalt

braune Haare

Bekleidung: braune Jogginghose oder graue Leggings, schwarzer Kapuzenpullover oder schwarzes Top, weiße Schuhe mit drei bunten Streifen an der Seite

führt einen blauen Rucksack oder eine braune Handtasche mit

Die Polizei bittet bei der Suche nach Diara D. aus Halle um Mithilfe. (Foto: Polizei)

Wie die Polizei mitteilt, soll sich Diara D. noch im Stadtgebiet von Halle aufhalten. Sie hat Kontakt zu einer erziehungsberechtigten Person.

Die Polizei bittet um Tipps aus der Bevölkerung zu dem eventuellen Aufenthalt der Vermissten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Halle unter 0345/2242000.