Halle (Saale) - Die Polizei in Halle hat nach einer Öffentlichkeitsfahndung mit Foto wenige Stunden später einen 24-jährigen Mann ermittelt. Ihm wird vorgeworfen, im November 2020 in einem Drogeriemarkt am Südstadtring in Halle, Waren der Firma Philips in einem Gesamtwert von 198,60 Euro gestohlen zu haben. (mz)