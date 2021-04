Polizei ermittelt mutmaßliche Diebe

Halle (Saale) - Die Polizei in Halle hat wenige Stunde nach der Veröffentlichung von Fotos zwei mutmaßlihe Diebe ermittelt. Wie die Behörde am Mittwochnachmittag mitteilte, konnten eine 35-jährige Frau und ein 27-jähriger Mann als Beschuldigte ermittelt werden. Ein Termin zur Vernehmung der beiden Beschuldigten stehe noch aus.

Die beiden Verdächtigen sollen im Februar in einem Drogeriemarkt in der Leipziger Straße in Halle dreißig Artikel in einem Gesamtwert von 451,41 Euro gestohlen haben. (mz)