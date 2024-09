Schwerbewaffnete Polizeibeamte sicherten die Coimbraer Straße in der Silberhöhe in Halle ab. Es soll hier zu einer Bedrohung mit einer Waffe gekommen sein.

Polizei stürmt Wohnung in Halle: Waffe und Munition in der Silberhöhe gefunden

Schwerbewaffnete Polizeibeamte sicherten die Coimbraer Straße in der Silberhöhe in Halle ab.

Halle (Saale). - Schwerbewaffnete Polizeibeamte sichern am Dienstagabend die Coimbraer Straße in der Silberhöhe in Halle ab. Es soll hier zu einer Bedrohung mit einer Waffe in einer Wohnung gekommen sein.

Schwerbewaffnete Polizeibeamte sichern derzeit die Coimbraer Straße in der Silberhöhe in Halle ab. Es soll hier zu einer Bedrohung mit einer Waffe gekommen sein. Foto: Marvin Matzulla

Kurz vor 20 Uhr soll ein Zugriff der Beamten erfolgt sein. Die Lage in der Silberhöhe habe sich daraufhin entspannt. Die bis dahin verhängten Sperrungen wurden aufgehoben.

In der gestürmten Wohnung fanden die Beamten Munition und eine Waffe, heißt es nun auf Nachfrage. Beide Beteiligten, der Mann und eine Frau, waren betrunken.