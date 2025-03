Die Polizei Halle musste am Donnerstagmorgen zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern ausrücken. Diese zankten sich, weil die Fahrbahn zu eng war.

Streit in Halle

Halle (Saale). - Am Donnerstagmorgen ist es in Halle zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern gekommen. Dieser endete in einem Handgemenge.

Nach Angaben der Polizei gerieten der 53- und der 55-Jährige gegen 8 Uhr in der August-Bebel-Straße aneinander. Grund für die Auseinandersetzung sei gewesen, dass sie auf der engen Straße nicht aneinander vorbeifahren konnten.

Im Verlauf des Streits habe einer der Männer gegen das Auto des anderen geschlagen. Daraufhin sei der 53-Jährige ausgestiegen und es sei zu einem kurzen Handgemenge zwischen den Streithähnen gekommen.

Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Geschehens aufgenommen.