44-Jähriger zieht ein Messer: Streit zwischen fünf Männern in Halle artet aus

Halle (Saale). - Ein Streit zwischen fünf Männern ist am späten Mittwochabend Am Gastronom in Halle eskaliert, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach kam es zunächst gegen 23.25 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen den 34, 40, 44 und 52 Jahre alten Männern, die schließlich in körperlichen Angriffen endete. Demnach wurde ein Mann von einem 44-Jährigen zunächst mit dem Messer bedroht und dann mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ein zweiter, 40 Jahre alter Mann sei ebenfalls attackiert worden und habe Schürfwunden erlitten, heißt es.

Der Mann wurde medizinisch vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung.