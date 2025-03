Ein Mann hat sich in einem ICE von Berlin nach Halle eine Auseinandersetzung mit der Polizei geliefert. Der Grund war sein Haustier.

Streit um Hund eskaliert in Zug: Fahrgast greift Polizisten in der Bahn an

Einsatz in Halle

In einem Zug nach Halle ist ein Streit um einen Hund eskaliert.

Halle (Saale). - Ein Mann hat am Freitagmorgen in einem ICE in Halle für einen Polizeieinsatz gesorgt, wie die Beamten melden.

Demnach eskalierte der Streit um den Hund des 33 Jahre alten Mannes in dem Zug, der von Berlin nach Halle unterwegs war. Er sei zuvor aufgefordert worden, das Tier in einer Transportbox zu platzieren oder ihm einen Maulkorb anzulegen, heißt es. Da er der Bitte des Zugpersonals nicht nachkam, habe er schließlich in Bitterfeld aussteigen sollen.

ICE von Berlin nach Halle: Mann greift Polizisten an.

Als er in Halle immer noch im Zug saß, sei die Polizei angerückt und habe versucht, den 33-Jährigen aus der Sitzgruppe zu entfernen, auf der er sich niedergelassen hatte. Dabei habe er sich aus dem Griff eines Beamten befreit, nach ihm geschlagen und ihm ins Gesicht gespuckt. Erst als weitere Verstärkung anrückte, habe er die Bahn verlassen.

Nun erhält er Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.