Kabeldiebe haben Kupfer im Wert von 30.000 Euro aus einem leerstehenden Haus in Halle-Trotha geklaut.

Diebe klauen Kupferkabel aus Haus in Halle-Trotha - im Wert von 30.000 Euro!

Die Polizei war in Halle-Trotha zum Einsatz.

Halle (Saale). - Diebe haben aus einem Gebäude in Halle-Trotha teure Kupfer-Leitungen geklaut, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach wurde am Mittwochnachmittag bekannt, dass sich die Gauner an Kupferkabeln und -rohren aus einem leerstehenden Industriegebäude bedient hatten. Da das Gebäude nicht in Benutzung sei, könne dies bereits seit dem Juli geschehen sein, heißt es.

Es entstand ein riesiger Schaden von 30.000 Euro.