Drogerie in Halle beklaut Dieb im Trainingsanzug stiehlt teuren Schnaps: Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)
Bereits im Oktober 2024 ergaunerte ein Dieb Schnaps im Wert von mehr als 180 Euro aus einer Drogerie in Halle. Bilder einer Überwachungskamera sollen den Täter nun überführen.
Aktualisiert: 13.08.2025, 13:56
Halle (Saale). – Wie die Polizei mitteilt, hat ein unbekannter Dieb bereits am 16. Oktober 2024 in einer Drogerie in Halle Alkohol im Wert von 181,88 Euro gestohlen.
Der Täter habe gegen 17.07 Uhr in der Drogerie in der Leipziger Straße Schnaps im Wert von 181,88 Euro entwendet. Überwachungskameras konnten Bilder von dem mutmaßlichen Täter machen.
Foto: Polizeirevier Halle
Foto: Polizeirevier Halle
Zeugen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.