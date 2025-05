Mit Schockanrufen sind Betrüger immer noch erfolgreich unterwegs. Das musste auch ein Ehepaar in Halle erfahren. Es ist auf einen falschen Polizisten hereingefallen.

Schockanruf funktioniert: Ehepaar in Halle übergibt hohe Summe an Betrüger

Betrüger waren bei einem Ehepaar in Halle mit einem Schockanruf erfolgreich.

Halle (Saale). - Ein Ehepaar aus Halle ist am Montag um einen höheren fünfstelligen Betrag betrogen worden, teilt die Polizei mit.

Betrüger geben sich in Halle als falsche Polizisten aus

Demnach erhielt das Paar am Montagmorgen den Anruf eines vermeintlichen Polizisten. Dieser teilte mit, dass ihr Sohn und ihre Schwiegertochter in Köthen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten. Dabei sei eine schwangere Frau ums Leben gekommen.

Beide seien festgenommen worden und könnten nur gegen Zahlung einer hohen Kaution wieder freigelassen werden.

Ehepaar aus Halle übergibt hohen Bargeldbetrag

Im weiteren Tagesverlauf wurde das Ehepaar mehrmals angerufen. Dabei gaben sich die Anrufer unter anderem auch als Bankmitarbeiter, Staatsanwalt, Richter, Rechtsanwalt oder weinende Schwiegertochter aus.

Offenbar überzeugt von der Geschichte, wurde ein Übergabeort für die vermeintliche Kaution vereinbart. Zwischen 14.30 und 15 Uhr übergaben die beiden in der Karl-Meseberg-Straße in Halle (ca. auf Höhe der Huk-Coburg Versicherung) einen höheren fünfstelligen Betrag an eine Frau.

Polizei bittet um Mithilfe auf der Suche nach den Tätern

Die Abholerin wird wie folgt beschrieben:

circa 25 Jahre alt

1,70 bis 1,75 Meter groß

schlanke Gestalt

schwarze Haare

dunkler Phänotyp

Als der Sohn des Paares am frühen Abend bei seinen Eltern auftauchte, wurde ihnen bewusst, dass sie einem Betrug aufgesessen waren.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Beobachtungen zur Abholerin in der Karl-Meseberg-Straße in Halle gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/6000-291 in Verbindung zu setzen.