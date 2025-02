Nach der Festnahme mehrerer Personen in Hamburg durchsuchte die Polizei nun Wohnungen in Halle. Dabei wurden Drogen, Bargeld und Waffen sichergestellt.

Drogenrazzia in Halle: Polizei stellt große Mengen Rauschgift sicher

Bei einer Durchsuchung in Halle hat die Polizei Drogen, Bargeld und gefährliche Gegenstände gefunden

Halle (Saale). - Kriminalbeamte des Polizeireviers Halle haben am Montag, 3. Februar, drei Wohnungen im Stadtgebiet durchsucht und dort Drogen und gefährliche Gegenstände gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, fanden die Beamten bei der Aktion in Halle größere Mengen Drogen und gefährliche Gegenstände. Zudem sei diverses Zubehör für den Verkauf von Betäubungsmitteln sichergestellt worden.

Eine 39-jährige Wohnungsmieterin sei vorläufig festgenommen und befinde sich derzeit in Untersuchungshaft, so die Polizei weiter. Gegen die drei bereits in Hamburg festgenommenen Beschuldigten im Alter zwischen 30 und 38 Jahren seien ebenfalls ein Haftbefehl sowie zwei Untersuchungshaftbefehle erlassen und vollstreckt worden.

Die Durchsuchungen erfolgten im Rahmen einer Amtshilfe für die Polizei Hamburg, nachdem dort drei Personen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln festgenommen wurden.