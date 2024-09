In Halle ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Was bislang bekannt ist.

Bedrohungslage in Halle: Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Halle (Saale)/MZ. - In der Südstadt von Halle in der Kattowitzer Straße ist es am Donnerstag zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen.

Großeinsatz in Halle: Mann soll Schüler bedroht haben

Ein Mann soll mehrere Schüler mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht haben. Schüsse sollen ersten Erkenntnissen nach nicht gefallen sein.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot in Halle im Einsatz. Foto: Marvin Matzulla

Die Polizeibeamten konnten den Mann nun nach MZ-Informationen am Nachmittag in seiner Wohnung stellen. Das angeforderte SEK kam nicht mehr zum Einsatz. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.