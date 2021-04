Platanen sollen trotz Ausbau der Elsa-Brändström-Straße bleiben

Halle (Saale) - Sie prägt den Charakter der nördlichen Elsa-Brändström-Straße: die Platanenreihe auf der Westseite zwischen der Huttenstraße und der Vogelweide. Die Allee ist geschützt und spielt daher beim geplanten Um- und Ausbau der Verkehrsanlagen im Rahmen des Stadtbahnprogramms eine wichtige Rolle. „Die Baumscheiben reichen nicht aus, damit die Wurzeln richtig durchlüftet werden. Es sind zu viele Flächen versiegelt“, sagte Erhard Krüger am Donnerstagabend beim digitalen Bürgerdialog auf TV Halle.

Apropos Wurzeln: Sie sorgen für Schäden vor allem auf dem Radweg. 2024, wenn der Neubau beginnt, sollen diese Probleme geheilt werden. Dann bekommen die Platanen mehr Luft zum Atmen, Fußgänger und Radfahrer sicherere Wege und die Straßenbahn ein neues Grüngleis. Für die Autofahrer ändert sich wenig. Allerdings könnten auf der Ostseite der Elsa-Brändström-Straße, dort, wo sich die Friedhofsmauer befindet, einige Pkw-Stellplätze dem Ausbau zum Opfer fallen.

„Wir machen die Straße für die nächsten Jahrzehnte fit“

Drei Varianten hat die Hallesche Verkehrs AG (Havag) als Trägerin des Stadtbahnprogramms für die Elsa-Brändström-Straße untersucht. Bringt es etwas, den Gleiskörper an eine der beiden Straßenseiten zu verlegen? „Nein. Wir würden uns damit mehr Nachteile schaffen“, sagte Krüger. Also sollen auch hier, wie in der Paul-Suhr-Straße, die Schienen in der Mitte bleiben. „Wir machen die Straße für die nächsten Jahrzehnte fit“, meinte Jens Otto, Verkehrsplaner in der Stadtverwaltung. Das bedeutet für die Elsa-Brändström-Straße: Die Tram soll schneller, leiser und umweltfreundlicher werden. Für Reisende werden neue Haltestellen gebaut, die barrierefrei sind.

Die Querungen, schmal und unübersichtlich, sollen sicherer werden. Im 840 Meter langen Südteil, der als Sackgasse endet, könnte an der Wendeschleife eine Blühwiese entstehen. Auch sind hier Neuanpflanzungen vorgesehen. Ein Knackpunkt sind die Parkplätze direkt an der Straße. Krüger spricht von einem „Gewohnheitsanspruch“ der Anwohner, auf den allerdings niemand pochen könne. Dennoch sollen im Südbereich die Stellflächen erhalten bleiben. „Allerdings sollte man darüber nachdenken, wie sich unsere Mobilität in den nächsten Jahrzehnten verändert. Dafür bauen wir die Straße aus“, so Krüger. Welche Variante letztlich den Vorzug bekommt, entscheidet der Stadtrat. (mz/Dirk Skrzypczak)