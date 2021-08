Pkw-Fahrer fährt ohne Erlaubnis unter Drogen mit gestohlenem Auto durch Halle

Halle (Saale) - Am frühen Freitagmorgen, gegen 00.10 Uhr, haben Polizeibeamte bei einer Kontrolle in der Spiegelstraße in Halle eine Pkw-Fahrer mit ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss erwischt. Wie die Beamten mitteilte, sprang der Fahrer nachdem er durch die Beamten gestoppt wurde, aus dem Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle fußläufig zu entziehen.

Der 36-jährige Fahrer wurde nach kurzer Verfolgung in der Spiegelstraße gestellt. Es stellte sich heraus, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin zeigte er gegenüber den Polizeibeamten deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, welcher sich mittels eines durchgeführten Drogenschnelltest bestätigte.

Außerdem wurde festgestellt, dass der Wagen seit Mitte August durch den Eigentümer als gestohlen gemeldet ist. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat gegen den Fahrer die Ermittlungen zu den einzelnen Straftatbeständen aufgenommen, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und den Pkw sichergestellt.