Picknick, DJs und Laternen - Was trotz Absage vom Laternenfest in Halle stattfindet

Halle (Saale)/MZ - Das kommende Wochenende steht ganz im Zeichen leuchtender Lampions und gemütlicher Picknicks. Statt eines großen Volksfestes, das seit Jahrzehnten alljährlich Tausende Gäste zum Laternenfest an die Saale lockt, gibt es in diesem Jahr ein kleines, aber feines Event rund um die Fontäne. Von Freitag bis Sonntag lädt das Stadtmarketing Halle gemeinsam mit Partnern unter dem Motto „…hier unten leuchten wir“ zum Laternenzauber mit „Verliebt in Halle-Picknick“ und DJs zum Welcome-Day an die hallesaale*-Lounge auf der Ziegelwiese.

Von Freitag, 27. August, 15 bis 22 Uhr, Samstag, 28. August, 10 bis 22 Uhr sowie Sonntag, 29. August, 10 bis 15 Uhr ist die hallesaale*-Lounge auf der Ziegelwiese vor Ort. An drei Tagen gibt es Aktionen wie „Geh mit deiner Laterne und bring die Peißnitz zum Leuchten“, „Ab auf die Decke“ mit dem „Verliebt in Halle-Picknick“ (Freitag und Sonntag) sowie den Welcome-Day am Samstag.

Wochenendspaziergang um die illuminierte Fontäne

Ab Freitag, 15 Uhr, können Hallenser und Gäste der Stadt mit Gratis-Laternen oder der eigenen Lieblings-Laterne beim individuellen Wochenendspaziergang um die illuminierte Fontäne schlendern, begleitet von den Klängen des bekannten Klavier-Duos „be-flügelt“, das am leuchtenden Klavier musiziert. „Ab auf die Decke“ geht‘s mit dem „Verliebt in Halle-Picknick“ und liebevoll zubereiteten Leckereien vom „Bewaffel dich“ am Freitag und am Sonntag.

Am Samstag von 10 bis 22 Uhr gibt es den bewährten Welcome-Day – den Infotag für neue Studierende in Halle. Angehende Studis erleben Live-DJs, Stadtrundfahrten mit dem Halle-Hopper und Wohnungsberatungen und -besichtigungen für die erste eigene Bleibe der „Erstis“. Buchungen für Gratis-Stadtrundfahrten und das komplette Programm gibt es unter www.welcome2halle.de.