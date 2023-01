Peter Günther ist neuer Chef-Entsorger in Halle

Halle/MZ/Mil - Die Hallesche Wasser und Stadtwirtschaft GmbH (HWS) hat einen neuen Geschäftsführer: Seit dem 1. Januar zeichnet Peter Günther für die Geschicke der kommunalen Ver- und Entsorgungsgesellschaft verantwortlich. Über den Wechsel informierte die HWS am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Der neue Geschäftsführer ist Diplom-Kaufmann und laut Pressemitteilung bereits seit mehreren Jahren als Prokurist sowie als Leiter des Bereichs für Finanzen, Rechnungswesen und Einkauf in dem städtischen Unternehmens tätig. Seit April 1998 arbeite er in der Stadtwerke Halle Gruppe, zu der auch die HWS gehört. Als deren neuer Geschäftsführer ist Günther nun Chef eines städtischen Unternehmens, das 2021 nach eigenen Angaben 561 Mitarbeitende beschäftigte und einen Umsatz von 126,5 Millionen Euro erwirtschaftete. Peter Günther tritt die Nachfolge von Jörg Schulze an, der die HWS laut Pressemitteilung altersbedingt verlassen hat. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Halle, so heißt es weiter, habe der neuen Personalie bereits am 20. Oktober des vergangenen Jahres zugestimmt.

Jörg Schulze habe zehn Jahre lang „Strategie und Weiterentwicklung“ der HWS geprägt, würdigt das Unternehmen die Leistung von Günthers Vorgänger. Schulze habe „zahlreiche Projekte“ realisiert und könne „auf schöne Erfolgserlebnisse zurückblicken.“ Auch „einschneidende Begebenheiten“ habe man „immer gemeinsam gemeistert.“