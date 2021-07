Person auf der Peißnitz in Halle mit Messer verletzt? Polizei sucht das Opfer

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle sucht das Opfer einer Messerattacke auf der Peißnitz. Demnach meldete am Samstag, den 19. Juni kurz nach 0 Uhr, ein Zeugen bei der Polizei eine gefährliche Körperverletzung auf der Peißnitz/Ziegelwiese in Halle. Nach Angabe des Zeugen wurde ein männliche Person durch einen Messerstich im Bereich der Schulter verletzt. Anschließend seien mehrere unbekannte Personen vom Ort geflüchtet.

Das unbekannte Opfer wurde vom Zeugen wie folgt beschrieben: circa 20 Jahre alt, männlich, deutsch.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Opfern, Personen die die Tat beobachtet haben, Personen welche Bild oder Videoaufnahmen von der Tat, dem Opfer oder den flüchtigen Personen besitzen oder andere Hinweise geben können. Diese werden telefonisch unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle entgegengenommen.