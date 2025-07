Sommer, Beats und See-Vibes: Am Samstag bringt das „Shotgun Festival“ den Pappel-Beach in Teutschenthal mit über 25 DJs auf zwei Bühnen zum Beben. Was außerdem noch erwartet wird.

Party-Explosion am Pappel-Beach: Mega-Festival in Teutschenthal bei Halle!

Bereits zur Eröffnung des Pappel-Beachs verwandelte sich das Ufer am Pappelgrund in eine Party-Location.

Teutschenthal/MZ. - An diesem Samstag wird es laut und voll am Pappel-Beach: Mit dem Shotgun Festival zieht ein hochkarätiges Open-Air-Event in den sonst so beschaulichen Ort Teutschenthal ein und bringt über 25 DJs auf zwei Bühnen und jede Menge Sommer-Vibes direkt ans Wasser.