Parkautomat in Tiefgarage Spitze in Halle gewaltsam aufgebrochen und Geld erbeutet

Halle (Saale) - Unbekannte Täter haben in der Tiefgarage Spitze in der Herrenstraße in Halle einen Parkautomaten aufgebrochen. Die Polizei wurde am Montagmorgen informiert. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brachen der oder die unbekannten Täter den Parkautomaten gewaltsam auf und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich. Durch die Kriminaltechnik wurden Spuren gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (mz)