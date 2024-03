Pünktlich zu Ostern öffnet am Karfreitag der Botanische Garten am Kirchtor seine Tore. Was Besucher alles entdecken können.

Halle (Saale)/MZ. - Die Amsel singt und zwitschert, in frischem Grün der Hecken und Büsche zeigen sich Blüten in allen Farben, und auch die ersten Hummeln tummeln sich im blühenden Rosmarin: Der Frühling ist da – und an einem Ort in Halle mitten in der Stadt besonders intensiv erlebbar: im Botanischen Garten der halleschen Universität am Kirchtor.