In Teutschenthal findet zum dritten Mal das Simzet - ein Treffen für Oldtimerfreunde - statt. Was es zu erleben gibt, verraten die Organisatoren.

Teutschenthal/MZ - Auf einer mit Blattgold verzierten Schwalbe fährt Andreas Steuke durch ein kleines Waldstück in Teutschenthal. Er lehnt sich leicht in eine Rechtskurve und kommt auf einem großen Platz zum Stehen. Dort, umgeben von Bäumen, Wiese, Schotter und dem Club Hohle, trifft er auf seine Kollegen, Sven Müller und René Lis – sie bereiten sich auf das in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindende Simzet-Treffen vor.