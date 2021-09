Offene Türen in Ateliers und Werkstätten von Halle

Die Künstler Yvonne Galley-Knappe und ihr Mann Friedemann Knappe leben und arbeiten zusammen in der Granauer Straße 14 in Lieskau. Sie stellt schmuck her und er malt und stellt Skulpturen her. (Symbolbild)

Halle (Saale)/MZ - Das dritte Wochenende im September steht traditionell im Zeichen der Kunst in Sachsen-Anhalt. Dann nämlich lädt der Berufsverband Bildender Künstler zum Tag des offenen Ateliers. An zwei Tagen - am 18. und 19. September - gewähren Kunstschaffende landesweit Einblick in Werkstätten, Arbeitsräume und Ateliers.

Besucher haben die Möglichkeit, Kunstschaffenden über die Schulter zu schauen, sie können neue Arbeiten, aber auch Maschinen, Materialien und Techniken kennenlernen und sich in Gesprächen mit Malern, Grafikern, Fotografen und Designern sowie bei Konzerten und Lesungen auf viele Facetten künstlerischer Arbeit einlassen.

Über 40 Orte in Halle und sieben Ateliers im Saalekreis

Über 40 Orte in Halle und sieben Ateliers im Saalekreis beteiligen sich in diesem Jahr. In der Saalestadt öffnen gleich mehrere Kunstschaffende erstmals ihre Türen für Neugierige, darunter das Atelier für Animation, Lauchstädter Straße 26, das Atelier Kalkwerk (Grafik und Fotografie) in der Willy-Brandt-Straße 47 und Schmuckgestalterin Kirsten Garzareck, Ratswerder 9.

Alle Orte und Infos zu den aktuell geltenden Corona-Hygiene-Regeln, auf bkk-sachsenanhalt.de