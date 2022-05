OB-Interview sorgt für Kopfschütteln bei Halles Stadträten: „Er ist ein bisschen realitätsfern“

Halle (Saale)/MZ - Die Aussagen des suspendierten Oberbürgermeisters Bernd Wiegand (parteilos), die er im MZ-Interview am Montag gemacht hat, haben im Stadtrat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. „Er ist ein bisschen realitätsfern“, sagt Stadtratsvorsitzende Katja Müller (Die Linke) auf MZ-Nachfrage. Sie hatte zuvor auf Twitter geschrieben, dass Wiegand in dem Interview all ihre Erwartungen erfüllt hätte. „Er hat nach wie vor kein Unrechtsgefühl und null Einsicht“, so Müller. Etwas anderes habe sie auch nicht erwartet. „Ich habe da inzwischen die Hoffnung aufgegeben.“

