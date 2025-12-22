Die Mannschaft wurde zuletzt von einer Grippewelle geschwächt. Was Trainer Marko Raita bei der Niederlage bei den Tilburg Trappers frustrierte.

Für die Saale Bulls beginnt in der Eishockey-Oberliga die heiße Phase: Welche Baustellen es vor dem Duell gegen die Füchse Duisburg gibt

Jesper Akerman (r.) und den Saale Bulls steht am Sonntag das nächste Derby gegen die IceFighters Leipzig bevor.

Halle/MZ. Der Chor der sangesfreudigen Saale Bulls war am Montagabend dezimiert. Beim ersten Weihnachtssingen des Eishockey-Oberligisten im Eisdom fehlten einige Spieler. „Jeder, der gesund ist und gehen kann, wird dort sein“, hatte Trainer Marko Raita im Vorfeld angekündigt und gehofft, dass bis Dienstag, wenn die Bulls die Füchse Duisburg im Heimspiel empfangen (19 Uhr), einige Profis zurückkehren.