In einer Straßenbahn in Halle-Neustadt haben zwei Männer einen anderen Mann heftig geschlagen. Beide Täter konnten dank Öffentlichkeitsfahndung ermittelt werden.

Zwei Männer haben in einer Straßenbahn in Halle-Neustadt einen anderen Mann geschlagen.

Halle (Saale).- Zwei Männer haben am Montagmorgen, 30. November 2024, einen Mann in der Straßenbahnlinie 2 in Halle-Neustadt gemeinsam heftig ins Gesicht geschlagen.

Mittels Fotos aus einer Überwachungskamera hat die Polizei nach den Angreifern gefahndet. Die Öffentlichkeitssuche war von Erfolg gekrönt. Beide Täter konnten ermittelt werden.