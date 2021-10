Neunjähriges Kind verletzt: Polizei Halle sucht Zeugen nach Unfall mit Fahrerflucht

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle sucht Zeugen nach einem Unfall mit Fahrerflucht, der sich am 27. August 2021 gegen 19.25 Uhr im Kreuzungsbereich Seebener Straße Ecke Trothaer Straße in Halle ereignet hat und bei dem ein Kind verletzt wurde. Demnach überquerte das neunjährige Kind mit einem Roller eine Ampel bei „Grün“.

Im Kreuzungsbereich Seebener Straße / Trothaer Straße in Halle ist es im August zu einem Unfall mit Fahrerflucht gekommen. (Foto: Polzei Halle)

Die Unfallverursacherin fuhr mit ihrem Pkw stadteinwärts kommend auf der Seebener Straße, um anschließend links auf die Trothaer Straße abzubiegen. Dabei erfasste sie das Kind, das den Ampelübergang gerade überquerte mit der Beifahrerseite des Pkw. Durch den Zusammenstoß zog sich das Kind leichte Verletzungen zu.

Das Unfallopfer konnte folgende Angaben zur Fahrzeugführerin und ihren Fahrzeug angeben:

PKW: Farbe weiß

Fahrzeugführerin: 25 – 30 Jahre, lange schwarze Haare.

Die Unfallverursacherin verließ nach dem Verkehrsunfall mit ihrem Fahrzeug den Unfallort in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht nach Personen die den Verkehrsunfall beobachtet haben, die Angaben zu der betreffenden Fahrzeugführerin oder des beschriebenen PKW machen können. Diese werden gebeten, sich unter (0345) 224 2000 bei der Polizei in Halle (Saale) zu melden.