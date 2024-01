Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Spielwaren so weit das Auge reicht: Dieser Anblick bot sich den Kindern, Eltern und Großeltern, die dem am Donnerstag neu eröffneten Spielwarenladen Rofu im Halleschen Einkaufspark einen Besuch abgestattet haben. Die Handelskette mit Sitz im rheinland-pfälzischem Hoppstädten-Weiersbach hatte sich nach dem Auszug von Spielemax in die Räumlichkeiten eingemietet. Hauptsächlich im Süden und Westen der Republik vertreten, ist dies nun die erste Filiale in Ostdeutschland.