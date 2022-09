Neues Rund-um-die-Uhr-Lagerhaus in Halle soll das Einlagern für jedermann erleichtern

Mehr als tausend Lagerboxen von klein bis groß finden sich in der Storemore-Filiale in der Dieselstraße.

Halle (Saale)/MZ - Ob man den Begriff schon einmal gehört habe, will Mathias Ihle wissen. Es geht um „Selfstorage“. Der Begriff steht für eine Branche, die Lagerräume meist kurzfristig an Kunden vermietet. Das Ganze komme aus den USA, gebe es schon seit hundert Jahren und entsprechende Lagerräume seien dort an jeder Ecke zu finden, so Ihle, der das Ganze auch in Deutschland etablieren möchte.