Neues Angebot im Peißnitzhaus - im Wald Energie tanken

Der Umweltpädagoge Henry Schulz will mit gestressten Hallensern mitten auf der Peißnitzinsel zur Ruhe finden und in die Natur eintauchen.

Umweltpädagoge Henry Schulz bietet ab Mitte August Waldbaden für Erwachsene auf der Peißnitzinsel an.

Halle (Saale)/MZ - Henry Schulz schließt die Augen. Behutsam hebt er die Ferse seines linken Fußes vom Boden ab. Wie in Zeitlupe bewegt er das Bein nach vorne, bis der Fußballen allmählich wieder den Boden berührt. Der Wind streicht unterdessen um die Fingerspitzen. Das Rauschen der Blätter verdichtet sich, bis es sich so anhört, als ob es regnen würde. Auf dem angrenzenden baschkirischen Spielplatz ruft ein Kind nach seiner Oma. Schulz geht Schritt für Schritt weiter und lässt all diese Eindrücke auf sich wirken. Die Übung ist Teil des Waldbadens, das der Umweltpädagoge künftig für Erwachsene auf der Peißnitzinsel anbietet.