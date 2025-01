Halle (Saale)/MZ/ahs. - Bald wieder Ruhe in der östlichen Dieselstraße? Die Stadtverwaltung will dem Stadtrat zur Sicherung des Durchfahrtsverbotes nun erneut den Bau einer sogenannten Busschleuse wie am Rennbahnkreuz vorschlagen. Der Bau-Beigeordnete René Rebenstorf habe die Anwohner in einem Schreiben über diese Pläne informiert, geht aus einer am Montag verbreiteten Mitteilung aus dem Ratshof hervor.

