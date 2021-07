Neuer Kreisverkehr entsteht - Kein Bus von Kröllwitz nach Heide-Nord

Halle (Saale)/MZ - Aufgrund des Baus eines Kreisverkehrs an der Kreuzung Nordstraße/Waldstraße und der Fortführung des Ausbau des Radweges in der Nordstraße werden ab Ferienbeginn, Donnerstag, 22. Juli, die Linien 21, 22 und 97 umgeleitet. Zwischen Endstelle Kröllwitz und Heide-Nord ist kein direkter Busverkehr möglich.

Fahrgästen in Richtung Heide-Nord, Dölau und Lettin wird empfohlen, während der Baumaßnahme aus Richtung Stadt mit den Straßenbahnlinien 2, 9, 10 und 16 über Neustadt zu fahren und an der Haltestelle Schwimmhalle in die Buslinie 21 umzusteigen. Alternativ sind die Busse der Linien 21 und 22 von Kröllwitz zu Fuß an der zusätzlich eingerichteten Haltestelle Max-Sauerlandt-Ring erreichbar. Die Buslinie 21 aus Richtung Neustadt/Am Bruchsee fährt während des Bauzeitraums ab Einmündung Waldstraße/Blumenauweg über M.-Sauerlandt-Ring, Nordstraße, Lettin, W.-Riegel-Straße, Blumenauweg, Kolkturmring, Dreizahnstraße, Kolkturmring, Grashalmstraße nach Heide-Nord und auf gleichem Weg zurück in Richtung Neustadt/Am Bruchsee.

Haltestellen werden nicht bedient

Die Buslinie 22 fährt ab Heide-Nord, über Dreizahnstraße, Kolkturmring, Blumenauweg, Waldstraße zur zusätzlich eingerichteten Haltestelle M.-Sauerlandt-Ring und zurück nach Heide Nord. Im Spät-/Nachtverkehr ersetzt die Buslinie 21 die Nachtbuslinie 97 zwischen Endstelle Am Bruchsee und Heide-Nord. Es werden zusätzliche Rufbusfahrten angeboten. Aus Richtung Trotha kommend fährt die Nachtbuslinie 97 nur bis zur Endstelle Kröllwitz und zurück. Folgende Haltestellen werden zusätzlich eingerichtet: jeweils eine Haltestelle in der Waldstraße vor bzw. hinter der Einmündung Blumenauweg als Ersatz für die Haltestelle Waldstraße, jeweils eine Haltestelle im Blumenauweg vor bzw. hinter der Einmündung Heidering als Ersatz für die Haltestelle Am Hechtgraben,jeweils eine Haltestelle im M.-Sauerlandt-Ring (südliche Einfahrt Waldstraßenviertel), eine Haltestelle im M.-Sauerlandt-Ring hinter der Einmündung Nordstraße.

Die Haltestellen „Am Hechtgraben“ (im Heidering), „Heideringpassage“, „Heidering“ und „W.-Koenen-Ring“ (aus Richtung Lettin) werden während der Sperrung nicht bedient, wie mitgeteilt wird.