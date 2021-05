Neue Impfstoff-Lieferung in Halle angekommen: darunter auch Johnson & Johnson

Halle (Saale) - Halle hat am Dienstag eine weitere Lieferung an Impfstoffen erhalten. Wie die Verwaltung auf ihrer Webseite mitteilte, wurden 3.000 Dosen der Impfstoffe BioNTech, Moderna sowie erstmals von Johnson & Johnson an die Stadt übergeben. Gerade der Impfstoff von Johnson & Johnson ist für viele Menschen interessant, denn es reicht eine Impfung zur Immunisierung gegen das Coronavirus aus. Jedoch weist die Stadt auf die Empfehlung der ständigen Impfkommission hin, die den Impfstoff nur für Menschen älter als 60 Jahre freigegeben hat.

Aktuelle Corona-Zahlen für Halle: Mehr Patienten in Kliniken

Weiterhin wurden am Dienstag 23 Neuinfektionen gemeldet. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 113,11. Aktuell gibt es 613 infizierte Personen in der Stadt.

Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 344. Mit 87 behandelten Patienten liegen wieder mehr Menschen im Krankenhaus, davon 60 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt 31 Patienten versorgt. Die Ampel der Kliniken bleibt weiterhin auf Gelb stehen.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.335 infizierte Personen, davon sind 10.378 wieder genesen. Bislang sind 87.493 Personen immunisiert, wobei 88.380 mit der ersten Dosis und 24.528 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz/lin)