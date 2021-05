Neue Impfstoff-Lieferung für Halle

Die Stadt Halle hat am Dienstag eine weitere Impfstoff-Lieferung erhalten. Wie die Verwaltung auf ihrer Webseite mitteilte, kamen insgesamt 3.400 Dosen der Impfstoffe BioNTech und Moderna. Damit können erneut Impftermine für die Saalestadt vergeben werden. Alle Termine werden Dienstag um 18 Uhr über die Telefonnummer 116117 und über die Internetseite www.impfterminservice.de freigeschalten, so die Verwaltung weiter. Die Impfungen selbst werden am Mittwoch und Donnerstag stattfinden. Die Impfquote der Erstimpfungen liegt in Halle aktuell bei 40,1 Prozent. Am Vortag sind in den Arztpraxen und den Impfzentren erneut knapp 1.500 Bürger gegen das Coronavirus gespritzt worden.

Corona-Zahlen in Halle

Außerdem sind in Halle am Dienstag 27 Neuinfektionen gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt mit 76,67 weiterhin unter der 100er Grenze. Aktuell gibt es 472 infizierte Personen in der Stadt. Zudem ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Bereits am Sonntag, 16. Mai, ist ein 63-jähriger Mann an einer Corona-Infektion verstorben. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus auf 346.

66 Personen werden in den Kliniken behandelt, davon 44 Hallenser. Auf den Intensivstationen insgesamt 14 Patienten versorgt. Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.518 infizierte Personen, davon sind 10.700 wieder genesen. Bislang sind 94.334 Personen immunisiert, wobei 95.777 mit der ersten Dosis und 29.019 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)