„Neofaschismus in Deutschland“ Nachfahrin von Nazi-Verfolgten eröffnet in Halle Faschismus-Ausstellung

Der Faschismus in Deutschland lebt. Gisela Döring weiß aus ihrer Familie, was Andersdenkenden unter Nazis droht. Sie präsentiert eine Ausstellung in Halle, um die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand des „Neofaschismus“ zu informieren.