Mit sporadischen Kontrollen soll Unfällen in den Baustellen Mansfelder Straße und Elisabethbrücke in Halle Unfällen vorgebeugt werden. Welche Regeln dort gelten.

Nach Unfällen an Straßenbahnhaltestellen - Polizei hat Radfahrer verstärkt im Blick

Baustellen in Halle

In der Baustelle ist es eng: Aus Sicherheitsgründen gilt im Bereich Elisabethbrücke in Halle derzeit Höchsttempo 10.

Halle (Saale)/MZ/AHE - Noch setzt die Polizei auf Vernunft und Einsicht, hat das Verhalten von Radfahrern an den beiden Havag-Baustellen zwischen Saline und Neustadt aber genau im Blick und kontrolliert dort auch sporadisch. Hintergrund sind mehrere Unfälle in diesem Bereich, an denen Straßenbahnen und Fahrräder beteiligt waren.