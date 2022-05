Nach Schüssen auf Moschee in Halle: Gemeinde zwischen Hoffnung und Angst

Das Gebet in der Moschee in Halle an diesem Donnerstag: Zum Freitagsgebet reicht der Raum aus nicht für alle Gläubigen.

Halle/MZ - Wer die oberste Etage im Islamischen Kulturcenter betreten will, muss erst einmal die Schuhe ausziehen. Vorbei an einem Regal mit Gebetsteppichen geht es in den großen Raum. Ein schwerer blauer Teppich bedeckt den Boden, er ist weich und kalt. Um 14.30 Uhr tritt an diesem Donnerstag ein Mann ans Mikro, der Muezzin, und ruft zum Gebet auf, das wenig später beginnt.