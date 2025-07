Entscheidender Ermittlungserfolg für die Polizei in Halle. Die Staatsanwaltschaft bestätigt MZ-Informationen: Beschuldigter Feuerwehrmann hat seine DNA an Tatorten hinterlassen.

Nach großer Brandserie: Ermittler finden DNA von Verdächtigem in Auto

Viele Autobrände in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein Durchbruch nach monatelangen, zermürbenden Ermittlungen. Im Fall der Brandserie in Heide-Nord, die bis Februar dieses Jahres Anwohner im halleschen Norden in Angst versetzt hatte, könnte der mutmaßliche Täter überführt worden sein. Die Ermittler haben DNA-Spuren in einem Auto gefunden, das abgebrannt war. Aber der Fall ist ungewöhnlich. Denn die Spuren wurden gesichert, bevor das Feuer das Auto zerstörte.