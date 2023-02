Nach Drama bei Rosenmontagsumzug in Halle: Verunglückte Frau kämpft weiter um ihr Leben

Rosenmontag in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ - Nach dem schweren Unfall in Sachsen-Anhalts größtem Rosenmontagsumzug sind Betroffenheit und Anteilnahme bei den Karnevalisten groß. „Wir sind uns einig, dass es richtig war, den Umzug abzubrechen“, sagte Ingo Küßner, Präsident des Halle-Saalkreis Karneval Vereins am Dienstag. „Wir bedauern sehr, was passiert ist und hoffen mit der Verletzten und ihren Angehörigen.“