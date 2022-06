Nach brennender Scheune: Treibt ein Feuerteufel in Büschdorf sein Unwesen?

Halle (Saale) - Die Scheune am Dorfplatz in Büschdorf in Halles Osten ist am Mittwochvormittag bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Noch sei unklar, wie das unbewohnte Gebäude in der Nacht zu Mittwoch in Brand geraten war, teilt die Polizei mit. Sie wurde gegen drei Uhr alarmiert. Weil es sich um einen Gebäudekomplex handelt, fing auch ein angrenzendes Gebäude Feuer und wurde teilweise „durch den Brand beeinträchtigt“, wie die Polizei erklärt. Das unbewohnte Haus stürzte schließlich ein.

