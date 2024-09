Auch Autofahrer verletzt Motorradfahrer nach Unfall in Hamelner Straße in Halle schwer verletzt

Bei einem schweren Unfall in der Hamelner Straße in Halle ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der Aufprall zwischen dem Motorrad und einem Auto war so stark, dass der Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden musste.