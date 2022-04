Mord in Halle-Neustadt: Was der Staatsanwalt zum Stand der Ermittlungen verrät

Halle (Saale)/MZ - Nach dem Tötungsverbrechen in Neustadt am Freitagabend hat die Staatsanwaltschaft Halle Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen. Das erklärte Staatsanwalt Klaus Wiechmann am Montag gegenüber der MZ. Ein 55 Jahre alter Mann hatte seine Ehefrau gegen 20 Uhr leblos in der gemeinsamen Wohnung in einem Wohnblock in der Muldestraße gefunden. Die 52-Jährige lag in einer Blutlache. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Sie muss kurz vor 20 Uhr ihren Verletzungen erlegen sein.